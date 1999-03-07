Раппо Владислав Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппо Владислав Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1930

Дата смерти

07.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1930

Отец: Раппо ?

Мать: Раппо (Фетисова) Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.03.1999
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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