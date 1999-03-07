Раппо Владислав Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1930
Дата смерти07.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1930
Отец: Раппо ?
Мать: Раппо (Фетисова) Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
07.03.1999
Пенза, город Пенза, Пензенская область