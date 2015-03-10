Морозов Николай Валентинович
Место рожденияНижнее Ореховно
Дата рождения24.04.1953
Дата смерти10.03.2015
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1953
Нижнее Ореховно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург