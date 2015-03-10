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Морозов Николай Валентинович

Место рождения

Нижнее Ореховно

Дата рождения

24.04.1953

Дата смерти

10.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1953

Отец: Агафонов Григорий Александрович

Мать: Морозова Валентина Ивановна

Нижнее Ореховно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.2015
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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