Клиж Иван Леонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1958
Отец: Клиж Леон Иванович
Мать: Клиж Мария Степановна
Рождение ребёнка
14.05.1984
Сын: Клиж Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Клиж Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1997
Дочь: Клиж Арина Ивановна
Мать ребёнка: Клиж Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клиж Ольга Ивановна