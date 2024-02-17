Клиж Иван Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клиж Иван Леонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1958

Пол

Мужской

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1958

Отец: Клиж Леон Иванович

Мать: Клиж Мария Степановна

Рождение ребёнка
14.05.1984

Сын: Клиж Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Клиж Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1997

Дочь: Клиж Арина Ивановна

Мать ребёнка: Клиж Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клиж Ольга Ивановна

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