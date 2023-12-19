Петров Денис Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Денис Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1993

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2022 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1993

Отец: Петров Дмитрий Олегович

Мать: Петрова Ольга Германовна

Рождение ребёнка
06.12.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ксения Олеговна

Рождение ребёнка
02.08.2022

Дочь: Петрова Диана Денисовна

Мать ребёнка: Петрова Ксения Олеговна

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