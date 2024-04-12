Маюров Елизар Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Маюрова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Дочь: Маюрова Ольга Елизаровна
Мать ребёнка: Маюрова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Мать ребёнка: Маюрова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маюрова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно