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Маюров Елизар Петрович

Место рождения

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1849 г.р.

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: Маюрова Параскева Алексеевна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Маюров Петр Елизарович

Мать ребёнка: Маюрова Анна Федоровна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Дочь: Маюрова Ольга Елизаровна

Мать ребёнка: Маюрова Анна Федоровна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Сын: Маюров Иван Елизарович

Мать ребёнка: Маюрова Анна Федоровна

Фадюшино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маюрова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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