Медведев Григорий Ст.Унтер Офицер Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Григорий Ст.Унтер Офицер Гаврилович

Место рождения

Калинин, Россия

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Медведев Гаврила?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева (Медведев) Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
04.01.1919

Дочь: Иванов (Медведева) Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Медведева (Медведев) Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева (Медведев) Дарья Кузьминична

Смерть
1951
Похороны
Неизвестно

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