Медведев Григорий Ст.Унтер Офицер Гаврилович
Место рожденияКалинин, Россия
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти1951
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Медведев Гаврила?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева (Медведев) Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
04.01.1919
Дочь: Иванов (Медведева) Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Медведева (Медведев) Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева (Медведев) Дарья Кузьминична
Смерть
1951
Похороны
Неизвестно