Kröger Reinhold Adam — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kröger Reinhold Adam

Место рождения

Riga, Kurland, Latvia, USSR

Дата рождения

17.06.1821

Дата смерти

04.07.1868

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1821

Отец: Kröger Eberhard Paul

Мать: Kröger Catharina Elisabeth

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Бракосочетание
18.02.1853

Жена: Kröger Caroline Charlotte

Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Рождение ребёнка
02.11.1855

Сын: Kröger Eberhard Georg

Мать ребёнка: Kröger Caroline Charlotte

Смерть
04.07.1868
of, Riga, Kurland, Latvia, USSR
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