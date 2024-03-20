Kröger Reinhold Adam
Место рожденияRiga, Kurland, Latvia, USSR
Дата рождения17.06.1821
Дата смерти04.07.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1821
Отец: Kröger Eberhard Paul
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Бракосочетание
18.02.1853
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Рождение ребёнка
02.11.1855
Мать ребёнка: Kröger Caroline Charlotte
Смерть
04.07.1868
of, Riga, Kurland, Latvia, USSR