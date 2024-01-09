Анисимов Дмитрий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.07.1864 ст.
Дочь: Марина Дмитриева
Мать ребёнка: Мавра Михайлова
Военная служба
До 1864 ст.
Род войск: Волгский пехотный полк Воинское звание: рядовой, отпущенный по болезни
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Михайлова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно