Анисимов Дмитрий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Дмитрий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1864 ст.

Дочь: Марина Дмитриева

Мать ребёнка: Мавра Михайлова

Военная служба
До 1864 ст.
Род войск: Волгский пехотный полк Воинское звание: рядовой, отпущенный по болезни
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Михайлова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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