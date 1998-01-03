Susoeff Jack Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Susoeff Jack Michael

Место рождения

San Francisco, San Francisco, California, USA

Дата рождения

04.10.1918

Дата смерти

03.01.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1918

Отец: Сысоев Susoeff Михаил Michael Тимофеевич James

Мать: Анна (Оня) Ефимовна

San Francisco, San Francisco, California, USA
Место жительства
Неизвестно
MacKsville, Kansas 67557, USA
Место жительства
Неизвестно
9737 Caminito Joven, San Diego, California 92131-2129, USA
Смерть
03.01.1998
San Diego County, California, USA
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