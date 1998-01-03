Susoeff Jack Michael
Место рожденияSan Francisco, San Francisco, California, USA
Дата рождения04.10.1918
Дата смерти03.01.1998
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1918
San Francisco, San Francisco, California, USA
Место жительства
Неизвестно
MacKsville, Kansas 67557, USA
Место жительства
Неизвестно
9737 Caminito Joven, San Diego, California 92131-2129, USA
Смерть
03.01.1998
San Diego County, California, USA