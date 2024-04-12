Колесова Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения31.05.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1954
Рождение ребёнка
05.06.1977
Дочь: Веденеева Ирина Игоревна
Отец ребёнка: Колесов Игорь Сергеевич
Рождение ребёнка
16.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесов Игорь Сергеевич
Электросталь, Электросталь, Московская область