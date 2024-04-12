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Колесова Татьяна Владимировна

Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

31.05.1954

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1954

Отец: Синельник Владимир Михайлович

Мать: Синельникова Надежда Андреевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1977

Дочь: Веденеева Ирина Игоревна

Отец ребёнка: Колесов Игорь Сергеевич

Рождение ребёнка
16.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесов Игорь Сергеевич

Электросталь, Электросталь, Московская область
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