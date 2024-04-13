Екатерина Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Евсеевна

Екатерина Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарп Саввин

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Неонила Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Саввин

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Павел Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Саввин

Стояново, Черноголовка, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Марфа Поликарповна

Отец ребёнка: Поликарп Саввин

Стояново, Черноголовка, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.