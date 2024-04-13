Екатерина Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поликарп Саввин
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Неонила Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Саввин
Рождение ребёнка
1849
Сын: Павел Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Саввин
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Марфа Поликарповна
Отец ребёнка: Поликарп Саввин
Смерть
Неизвестно