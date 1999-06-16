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Чернышев Константин Алексеевич
Чернышев Константин Алексеевич
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Древо
Место рождения
Таганрог
, город Таганрог, Ростовская область
Дата рождения
16.06.1999
Пол
Мужской
Отец
Чернышев Алексей Геннадьевич
1977 г.р.
Мать
Чернышева (Чечулина) Екатерина Юрьева
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1999
Отец:
Чернышев Алексей Геннадьевич
Мать:
Чернышева Екатерина Юрьева
Таганрог
, город Таганрог, Ростовская область
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