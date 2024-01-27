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Спигин Гаврила
Спигин Гаврила
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1921
Пол
Мужской
Отец
Спигин Роман
Около 1880 г.р.
Мать
(Мамыкина) Евгения
Около 1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Спигин Роман
Мать:
Евгения
Смерть
1921
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