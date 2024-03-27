Арнольдов Александр Михайлович
Место рожденияг.Сызрань, Самарская область, РСФСР
Дата рождения12.12.1949
Дата смерти29.04.1994
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1949
Отец: Арнольдов Михаил Михайлович
Мать: Арнольдова Галина
г.Сызрань, Самарская область, РСФСР
Смерть
29.04.1994
г.Сызрань, Самарская область, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Сызрань, Самарская область, РФ