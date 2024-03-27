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Арнольдов Александр Михайлович

Место рождения

г.Сызрань, Самарская область, РСФСР

Дата рождения

12.12.1949

Дата смерти

29.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1949

Отец: Арнольдов Михаил Михайлович

Мать: Арнольдова Галина

г.Сызрань, Самарская область, РСФСР
Смерть
29.04.1994
г.Сызрань, Самарская область, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Сызрань, Самарская область, РФ
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