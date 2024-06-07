Анисимов Кондрат Никитович 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Кондрат Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Анисимов Никита Иванович

Мать: Анисимова Марья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Иев Кондратович

Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Елена Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова (Ложкина) Елена Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Анисимов Спиридон Кондратович

Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Анисимова) Васса Кондратовна

Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Анисимова) Татьяна Кондратовна

Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Елена Ефимовна

Смерть
1811

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