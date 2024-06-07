Анисимов Кондрат Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Елена Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756
Сын: Анисимов Спиридон Кондратович
Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: (Анисимова) Васса Кондратовна
Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Анисимова) Татьяна Кондратовна
Мать ребёнка: Анисимова (Ложкина) Елена Ефимовна
Смерть
1811