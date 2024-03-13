Левонюк Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левонюк (Левонюк) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Левонюк Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левонюк Наталья
Рождение ребёнка
24.05.1982
Сын: Левонюк Николай Николаевич
Мать ребёнка: Левонюк Наталья
Рождение ребёнка
14.12.1983
Дочь: Шахнова (Левонюк) Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Левонюк Наталья