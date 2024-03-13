Левонюк Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левонюк Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1957

Отец: Левонюк Иван Григорьевич

Мать: Левонюк (Нестерук) Лариса Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левонюк (Левонюк) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Левонюк Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левонюк Наталья

Рождение ребёнка
24.05.1982

Сын: Левонюк Николай Николаевич

Мать ребёнка: Левонюк Наталья

Рождение ребёнка
14.12.1983

Дочь: Шахнова (Левонюк) Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Левонюк Наталья

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