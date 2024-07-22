Кабатов Иван Стефанович
Место рождения
Дата рождения10.05.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
10.05.1820 ст.
Отец: Кабатов Стефан Михайлович
Мать: не указана
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.761, л.204 об.).
Крещение
20.05.1820 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села Богородского. Восприемниками при крещении были деревни Крастелихи, брат родной Ивану Стефановичу, Семён Стефанович Кабатов и села Богородского крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно