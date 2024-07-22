Кабатов Иван Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабатов Иван Стефанович

Кабатов Иван Стефанович

Место рождения

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.05.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1800 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1820 ст.

Отец: Кабатов Стефан Михайлович

Мать: не указана

Крастелиха, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.761, л.204 об.).
Крещение
20.05.1820 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села Богородского. Восприемниками при крещении были деревни Крастелихи, брат родной Ивану Стефановичу, Семён Стефанович Кабатов и села Богородского крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.