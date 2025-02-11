Федотов Антон
мужской, родился 1744, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
умер 1750, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецФедотов Федот1711 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Федотов Федот
Мать: ?
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1750
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область