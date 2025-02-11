Федотов Антон 1744 — найти родственников по фамилии на Familio

Федотов Антон

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1744, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

умер 1750, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Федотов Федот1711 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Федотов Федот

Мать: ?

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
1750
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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