Иванова (Дорогова) Евдокия Кузминична
женский, родилась Вычислено 1867
умерла Неизвестно
ОтецДорогов Кузьма Щучинск Ефремович1842 г.р.
Супруги
Иванов Моисей ИвановичВычислено 1866 г.р.
Дети
Иванов Тимофей Иванович21.01.1887 ст. г.р.
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1867
Отец: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович
Мать: Дорогова (Мартемьянова) Лукерия Перес. В 1851 Г. Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
26.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
21.01.1887 ст.
Отец ребёнка: Иванов Моисей Иванович
Смерть
Неизвестно