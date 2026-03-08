Иванова (Дорогова) Евдокия Кузминична Вычислено 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванова (Дорогова) Евдокия Кузминична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Вычислено 1867

умерла Неизвестно

Отец
Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович1842 г.р.
Мать
Дорогова (Мартемьянова) Лукерия Перес. В 1851 Г. Анисимовна1842 г.р.
Супруги
Иванов Моисей ИвановичВычислено 1866 г.р.
Дети
Иванов Тимофей Иванович21.01.1887 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: Дорогов Кузьма Щучинск Ефремович

Мать: Дорогова (Мартемьянова) Лукерия Перес. В 1851 Г. Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
26.01.1886 ст.

Муж: Иванов Моисей Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1887 ст.

Сын: Иванов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иванов Моисей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.