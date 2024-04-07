Куроптева (Павлова) Иринья Федорова 01.05.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Куроптева (Павлова) Иринья Федорова

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 01.05.1902 ст., Соповарака, Кемский уезд, Архангельская губерния

умерла 1941

Отец
Павлов Федор ГригорьевНеизвестно г.р.
Мать
Павлова (Гаврилова) Мария ФоминаНеизвестно г.р.
Супруги
Куроптев Михаил Степанов1889 г.р.
Дети
Куроптев Георгий Михайлович18.04.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1902 ст.

Отец: Павлов Федор Григорьев

Мать: Павлова (Гаврилова) Мария Фомина

Соповарака, Кемский уезд, Архангельская губерния

Бракосочетание
29.05.1925

Муж: Куроптев Михаил Степанов

Рождение ребёнка
18.04.1931

Сын: Куроптев Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Куроптев Михаил Степанов

Борис-Варака, Кемский уезд, Архангельская губерния

Смерть
1941

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