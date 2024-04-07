Куроптева (Павлова) Иринья Федорова
женский, родилась 01.05.1902 ст., Соповарака, Кемский уезд, Архангельская губерния
умерла 1941
ОтецПавлов Федор ГригорьевНеизвестно г.р.
МатьПавлова (Гаврилова) Мария ФоминаНеизвестно г.р.
Супруги
Куроптев Михаил Степанов1889 г.р.
Дети
Куроптев Георгий Михайлович18.04.1931 г.р.
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Рождение
01.05.1902 ст.
Соповарака, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
29.05.1925
Рождение ребёнка
18.04.1931
Сын: Куроптев Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Куроптев Михаил Степанов
Борис-Варака, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
1941