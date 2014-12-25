Усманова (Рахимова) Галия Нигматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Рахимова) Галия Нигматовна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.03.1933

Дата смерти

25.12.2014

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1933

Отец: Рахимов Нигмат Хасиятуллович

Мать: Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Рафаиз Мунасипович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Рафаиз Мунасипович

пос.Акташ, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
29.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Рафаиз Мунасипович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Рафаиз Мунасипович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Рамазан Рафаизович

Отец ребёнка: Усманов Рафаиз Мунасипович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усманов Рафаиз Мунасипович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Рафаиз Мунасипович

Смерть
25.12.2014
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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