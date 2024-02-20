Тулатов Касполат (Коста)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1989
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Тулатов Хаджи-Омар
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулатова Каба Урусбиевна
Рождение ребёнка
12.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулатова Каба Урусбиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тулатова Каба Урусбиевна
Смерть
1989
Грозный