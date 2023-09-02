Лялина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти10.01.1934
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
11.07.1890
Сын: Лялин Киприан Киприанович
Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович
Рождение ребёнка
18.06.1892
Дочь: Лялина Агриппина Куприяновна
Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1893
Дочь: Лялина Наталья Куприяновна
Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1895
Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1900
Дочь: Казакова Елена Куприяновна
Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1902
Сын: Лялин Павел Иванович
Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1904
Дочь: Лялина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1905
Дочь: Лялина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1907
Дочь: Лялина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1909
Сын: Лялин Петр Иванович
Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1910
Дочь: Лялина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович
Смерть
10.01.1934