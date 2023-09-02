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Лялина Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

10.01.1934

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сопляков Иван Иванович

Мать: Соплякова Параскева Егоровна

Рождение ребёнка
11.07.1890

Сын: Лялин Киприан Киприанович

Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович

Рождение ребёнка
18.06.1892

Дочь: Лялина Агриппина Куприяновна

Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: Лялина Наталья Куприяновна

Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1895

Сын: Лялин Александр Иванович

Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович

Рождение ребёнка
20.05.1900

Дочь: Казакова Елена Куприяновна

Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1902

Сын: Лялин Павел Иванович

Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович

Рождение ребёнка
19.03.1904

Дочь: Лялина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1905

Дочь: Лялина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1907

Дочь: Лялина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1909

Сын: Лялин Петр Иванович

Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1910

Дочь: Лялина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Лялин Куприян Иванович

Смерть
10.01.1934
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