Вавилова Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Вавилова Гликерия Евтропонова

Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Вавилов Андрей Евтропонов

Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Вавилова Евдокия Евтропонова

Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Вавилов Петр Евтропонов

Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев

Рождение ребёнка
1804

Сын: Вавилов Григорий Евтропонов

Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавилов Григорий Евтропонов

Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавилов Федот Евтропонов

Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Евтропон Лазарев

Смерть
Неизвестно
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