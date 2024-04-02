Вавилова Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Вавилова Гликерия Евтропонова
Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Вавилов Андрей Евтропонов
Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Вавилова Евдокия Евтропонова
Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев
Рождение ребёнка
1804
Сын: Вавилов Григорий Евтропонов
Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вавилов Григорий Евтропонов
Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вавилов Евтропон Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно