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Панов Павел Иванович

Место рождения

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Александра

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Александра

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Александра Павловна

Мать ребёнка: Панова Александра

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Панова Александра

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова Нина Павловна

Мать ребёнка: Панова Александра

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Александра

Смерть
Неизвестно
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