Панов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
11.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова Александра
Рождение ребёнка
19.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Александра Павловна
Мать ребёнка: Панова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Панова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Нина Павловна
Мать ребёнка: Панова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Александра
Смерть
Неизвестно