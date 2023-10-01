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Светлана Артемовна
Светлана Артемовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Артем
Мать
Соколова Елена Юрьевна
2000 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Артем
Мать:
Соколова Елена Юрьевна
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