Овчинникова (Волкова) Наталья Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Волков Леонид
Бракосочетание
31.12.1968
Рождение ребёнка
02.06.1969
Рождение ребёнка
27.01.1972
Рождение ребёнка
24.11.1973
Рождение ребёнка
03.03.1986
Смерть
2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно