Овчинникова (Волкова) Наталья Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Волкова) Наталья Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1922 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Волков Леонид

Мать: Волкова Клавдия Ильинична

Бракосочетание
31.12.1968

Муж: Овчинников Николай Николаевич

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Николай Николаевич

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Николай Николаевич

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Николай Николаевич

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Николай Николаевич

Свирск, Свирское, Иркутская область
Смерть
2007
Свирск, Свирское, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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