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Максименко Семен Фокович

Место рождения

с. Валя Родоайя

Дата рождения

13.09.1942

Дата смерти

18.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максименко (Бушева) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
05.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максименко (Бушева) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
11.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максименко (Бушева) Мария Егоровна

Смерть
18.09.2008

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