Максименко Семен Фокович
Место рожденияс. Валя Родоайя
Дата рождения13.09.1942
Дата смерти18.09.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максименко (Бушева) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
11.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максименко (Бушева) Мария Егоровна
Смерть
18.09.2008