Вейдманн Андрей
Место рожденияКазахстан, Кокчетавская обл, с. Чкалово
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Weidmann Reinhold
Мать: (Nadke, Natke) Irma
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вейдманн) Диана
Мать ребёнка: Вейдманн Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вейдманн) Кристина
Мать ребёнка: Вейдманн Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вейдманн) Светлана
Мать ребёнка: Вейдманн Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Давид
Мать ребёнка: Вейдманн Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейдманн Дмитрий
Мать ребёнка: Вейдманн Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вейдманн Галина