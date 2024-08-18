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Козьмин Григорий Тимофеев

Место рождения

Знаменское

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Козьмин Тимофей Назаров

Мать: Устинья Мартинова

РС 1858 гос крестьяне Знаменское 50 лет родился в 1808
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Козьмин Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Осипова

РС 1858 гос крестьяне Знаменское 23,5 года родился в 1834
Смерть
Неизвестно

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