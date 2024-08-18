Козьмин Григорий Тимофеев
Место рожденияЗнаменское
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Козьмин Тимофей Назаров
Мать: Устинья Мартинова
РС 1858 гос крестьяне Знаменское 50 лет родился в 1808
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Дарья Осипова
РС 1858 гос крестьяне Знаменское 23,5 года родился в 1834
Смерть
Неизвестно