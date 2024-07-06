Терентьева Нелли Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1966
Сын: Терентьев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Терентьев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
04.07.1972
Сын: Терентьев Олег Владимирович
Отец ребёнка: Терентьев Владимир Петрович