Терентьева Нелли Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Терентьева Нелли Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
14.01.1966

Сын: Терентьев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Терентьев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
04.07.1972

Сын: Терентьев Олег Владимирович

Отец ребёнка: Терентьев Владимир Петрович

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