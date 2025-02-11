Лапина / Бармаева В 1897 / Обождина В 1900 Дарья Афанасьева
женский, родилась Неизвестно
Дети
Лапин Маркелл Николаев28.12.1885 г.р.
Лапин Семен Николаев01.02.1894 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
28.12.1885
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.02.1894
Сын: Лапин Семен Николаев
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.07.1895
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.04.1897
Дочь: (Бармаева) Пелагея Выд. Св-Во В 1935 Николаева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.06.1900
Сын: Бармаев Федор Николаев Близнецы
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.06.1900
Сын: Бармаев / Обождин Кирилл Николаев Близнецы
Отец ребёнка: не указан