Лапина / Бармаева В 1897 / Обождина В 1900 Дарья Афанасьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лапина / Бармаева В 1897 / Обождина В 1900 Дарья Афанасьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Лапин Маркелл Николаев28.12.1885 г.р.
Лапин Семен Николаев01.02.1894 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Лапин Маркелл Николаев

Отец ребёнка: не указан

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.02.1894

Сын: Лапин Семен Николаев

Отец ребёнка: не указан

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

воспр. - д. Кочетовки каз.кр-н Илья Антонов и той же д. каз. кр-на Ивана Стефанова жена Марфа Капитонова

Рождение ребёнка
29.07.1895

Сын: Лапин Евдоким Николаев

Отец ребёнка: не указан

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

воспр. - д. Кочетовка каз. кр-н Илья Антонов Марахтанов и той же д. солдатка Ефросинья Афанасьева (м.б. жена Михаила Гаврилова Лапина?)

Рождение ребёнка
26.04.1897

Дочь: (Бармаева) Пелагея Выд. Св-Во В 1935 Николаева

Отец ребёнка: не указан

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

воспр. - д. Кочетовка каз. кр-н Никифор Семенов Кечутов и солдатка Ефросинья Васильева Тюмкина

Рождение ребёнка
04.06.1900

Сын: Бармаев Федор Николаев Близнецы

Отец ребёнка: не указан

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

воспр. - д. Кочетовка ка. кр-н Илья Антонов Марахтанов, кр-на Григория Панфилова Нечаева жена Прасковья Осипова, кр-на Ивана Дойкина жена Прасковья Дементьева

Рождение ребёнка
04.06.1900

Сын: Бармаев / Обождин Кирилл Николаев Близнецы

Отец ребёнка: не указан

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

воспр. - д. Кочетовка ка. кр-н Илья Антонов Марахтанов, кр-на Григория Панфилова Нечаева жена Прасковья Осипова, кр-на Ивана Дойкина жена Прасковья Дементьева

Мы используем куки для улучшения работы сайта.