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Родионов Анисим Васильевич

Место рождения

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

14.02.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1809

Отец: Родионов Василий Семенович

Мать: Родионова (Герасимова) Дарья Еремеевна (1)

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-763,1809г.) Воспреемники: Михайло Пономарев и сестра его девка Параскева.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Апрасинья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Родионов Василий Анисимович

Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1832

Дочь: (Родионова) Ксения Анисимовна

Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-785,1832г.) Воспреемники: той же деревни крестьянин Назарий Федорович Горбунов и крестьянина Ивана Ивановича Горбунова дочь, девица.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Родионова) Агафья Анисимовна

Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Родионова) Парасковья Анисимовна

Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Родионов Федор Анисимович

Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Родионов Яким Анисимович

Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Родионов Роман Анисимович

Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Родионов Федор Анисимович

Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1851

Сын: Родионов Иустин Анисимович

Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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