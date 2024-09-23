Родионов Анисим Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1809
(ГАСО 6-3-763,1809г.) Воспреемники: Михайло Пономарев и сестра его девка Параскева.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Родионов Василий Анисимович
Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна
Рождение ребёнка
24.01.1832
Дочь: (Родионова) Ксения Анисимовна
Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна
(ГАСО 6-3-785,1832г.) Воспреемники: той же деревни крестьянин Назарий Федорович Горбунов и крестьянина Ивана Ивановича Горбунова дочь, девица.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Родионова) Агафья Анисимовна
Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Родионова) Парасковья Анисимовна
Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Родионов Федор Анисимович
Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Родионов Роман Анисимович
Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Родионов Федор Анисимович
Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна
Рождение ребёнка
26.05.1851
Сын: Родионов Иустин Анисимович
Мать ребёнка: Родионова Апрасинья Андреевна
Смерть
Неизвестно