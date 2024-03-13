Левонюк Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левчук (Левонюк) Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Левонюк Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
29.11.1986
Сын: Левонюк Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Левонюк Григорий Николаевич