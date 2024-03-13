Левонюк Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левонюк Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левчук (Левонюк) Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Левонюк Григорий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левонюк Григорий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
29.11.1986

Сын: Левонюк Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Левонюк Григорий Николаевич

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