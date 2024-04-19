Росицкая (Павлович) Вера (Вероника) Константиновна
Место рождениязастенок Стыгевичи, Волковщизна фольварк, Двинский уезд, Краславский район
Дата рождения14.10.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Росицкий Язеп
Рождение ребёнка
11.09.1921
Дочь: Росицкая Леокадия Язеповна
Отец ребёнка: Росицкий Язеп
Рождение ребёнка
17.12.1922
Отец ребёнка: Росицкий Язеп
Рождение ребёнка
26.01.1925
Дочь: Росицкая Янина Язеповна
Отец ребёнка: Росицкий Язеп
Рождение ребёнка
05.01.1927
Дочь: Корпушенко (Росицкая) Моника Язеповна
Отец ребёнка: Росицкий Язеп
Рождение ребёнка
15.02.1929
Сын: Росицкий Станислав Язепович
Отец ребёнка: Росицкий Язеп
Рождение ребёнка
07.04.1933
Дочь: Чернецова (Росицкая) Бронислава Язеповна
Отец ребёнка: Росицкий Язеп
Рождение ребёнка
20.12.1940
Дочь: Филимонова (Росицкая) Анна Язеповна
Отец ребёнка: Росицкий Язеп
Бронки, Andrupenes pagasts, Krāslavas novads
Смерть
Неизвестно