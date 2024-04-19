Росицкая (Павлович) Вера (Вероника) Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Росицкая (Павлович) Вера (Вероника) Константиновна

Место рождения

застенок Стыгевичи, Волковщизна фольварк, Двинский уезд, Краславский район

Дата рождения

14.10.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1899

Отец: Павлович Константин Игнатьевич

Мать: Павлович (Лукашевич) Зофия Августовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Росицкий Язеп

Рождение ребёнка
11.09.1921

Дочь: Росицкая Леокадия Язеповна

Отец ребёнка: Росицкий Язеп

Рождение ребёнка
17.12.1922

Сын: Росицкий Янис Язепович

Отец ребёнка: Росицкий Язеп

Рождение ребёнка
26.01.1925

Дочь: Росицкая Янина Язеповна

Отец ребёнка: Росицкий Язеп

Рождение ребёнка
05.01.1927

Дочь: Корпушенко (Росицкая) Моника Язеповна

Отец ребёнка: Росицкий Язеп

Рождение ребёнка
15.02.1929

Сын: Росицкий Станислав Язепович

Отец ребёнка: Росицкий Язеп

Рождение ребёнка
07.04.1933

Дочь: Чернецова (Росицкая) Бронислава Язеповна

Отец ребёнка: Росицкий Язеп

Рождение ребёнка
20.12.1940

Дочь: Филимонова (Росицкая) Анна Язеповна

Отец ребёнка: Росицкий Язеп

Бронки, Andrupenes pagasts, Krāslavas novads
Смерть
Неизвестно

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