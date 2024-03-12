Молданов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолданов Тимофей

Молданов Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молданов Ефим

Мать: Молданова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молданова Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молданова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Молданова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молданова ?

Смерть
Неизвестно
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