(Дрожжина) Лукерья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дрожжина) Лукерья Харитоновна

Место рождения

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дрожжин Харитон Ильич

Мать: Дрожжина (Рюмина) Зиновия/Зинаида Семеновна

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Заволенье, Ликино-Дулёво, Московская область

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