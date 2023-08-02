Левтеров Харлампий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Левтеров Георгий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Левтеров Владимир
Мать ребёнка: Левтерова Полина Ивановна
Рождение ребёнка
27.02.1907
Сын: Левтеров Алексей Харлампиевич
Мать ребёнка: Левтерова Полина Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1910
Сын: Левтеров Иван Харлампиевич
Мать ребёнка: Левтерова Полина Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1912
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Левтерова Полина Ивановна
Смерть
Неизвестно