Левтеров Харлампий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевтеров Харлампий Георгиевич

Левтеров Харлампий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Левтеров Георгий

Мать: Левтерова Харитина Сумеоновна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Левтеров Владимир

Мать ребёнка: Левтерова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
27.02.1907

Сын: Левтеров Алексей Харлампиевич

Мать ребёнка: Левтерова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1910

Сын: Левтеров Иван Харлампиевич

Мать ребёнка: Левтерова Полина Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.1912

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Левтерова Полина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close