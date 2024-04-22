Касьян (Микиша) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьян (Микиша) Марфа Ивановна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1873

Муж: Касьян Ермолай Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1874

Дочь: Касьян Феодора Ермолаевна

Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.05.1875

Сын: Касьян Сидор Ермолаевич

Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.10.1877

Сын: Касьян Назарий Ермолаевич

Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.11.1880

Дочь: Касьян Александра Ермолаевна

Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1883

Сын: Касьян Филипп Ермолаевич

Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.12.1885

Дочь: Литвин Варвара Ермолаевна

Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.07.1888

Дочь: Иванюк Ольга Ермолаевна

Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1892

Сын: Касьян Георгий Ермолаевич

Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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