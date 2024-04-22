Касьян (Микиша) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
26.01.1873
Рождение ребёнка
07.02.1874
Дочь: Касьян Феодора Ермолаевна
Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
11.05.1875
Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
12.10.1877
Сын: Касьян Назарий Ермолаевич
Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1880
Дочь: Касьян Александра Ермолаевна
Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
02.07.1883
Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
03.12.1885
Дочь: Литвин Варвара Ермолаевна
Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
08.07.1888
Дочь: Иванюк Ольга Ермолаевна
Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович
Рождение ребёнка
23.04.1892
Сын: Касьян Георгий Ермолаевич
Отец ребёнка: Касьян Ермолай Федорович
Смерть
Неизвестно