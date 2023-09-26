Селезнев Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селезнева Ольга
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
22.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селезнева Ольга
Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Селезнева Ольга
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область