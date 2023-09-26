Селезнев Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селезнева Ольга

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
22.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селезнева Ольга

Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Ольга

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
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