Баранов Володя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Баранова Нюра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Слава Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: не указана