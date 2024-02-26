Баранов Володя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранов Володя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Баранова Нюра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Слава Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

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