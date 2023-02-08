Кузнецова (Николаева) Пелагея
Место рожденияБузулук, Бузулкский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
21.09.1863
Венчание
Рождение ребёнка
Около 04.08.1868
Сын: Кузнецов Антон
Отец ребёнка: Кузнецов Дионисий (Денис)
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кузнецов Григорий
Отец ребёнка: Кузнецов Дионисий (Денис)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кузнецов Трофим
Отец ребёнка: Кузнецов Дионисий (Денис)
Смерть
Неизвестно