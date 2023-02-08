Кузнецова (Николаева) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Николаева) Пелагея

Место рождения

Бузулук, Бузулкский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
21.09.1863

Муж: Кузнецов Дионисий (Денис)

Венчание
Рождение ребёнка
Около 04.08.1868

Сын: Кузнецов Антон

Отец ребёнка: Кузнецов Дионисий (Денис)

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кузнецов Григорий

Отец ребёнка: Кузнецов Дионисий (Денис)

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кузнецов Трофим

Отец ребёнка: Кузнецов Дионисий (Денис)

Смерть
Неизвестно

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