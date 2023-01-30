Иванов Иван Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1930

Дата смерти

03.07.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
21.05.1951

Жена: Горина Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
06.11.1958

Сын: Иванов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Горина Анастасия Яковлевна

Смерть
03.07.1992

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