Иванов Иван Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1930
Дата смерти03.07.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
21.05.1951
Рождение ребёнка
06.11.1958
Сын: Иванов Юрий Иванович
Мать ребёнка: Горина Анастасия Яковлевна
Смерть
03.07.1992