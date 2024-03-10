Лучинина Одинцова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1972
Дочь: Лучинина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Лучинин Алексей Васильевич
Котельнич
Рождение ребёнка
03.03.1978
Отец ребёнка: Лучинин Алексей Васильевич
Котельнич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно