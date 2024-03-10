Лучинина Одинцова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучинина Одинцова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1972

Дочь: Лучинина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Лучинин Алексей Васильевич

Котельнич
Рождение ребёнка
03.03.1978

Сын: Лучинин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Лучинин Алексей Васильевич

Котельнич
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лучинин Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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