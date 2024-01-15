Трошина Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошина Елена Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
28.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошин Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошин Геннадий Александрович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
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