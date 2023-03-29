Голованова (Барышева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Барышева) Анна

Место рождения

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Голованов Василий Кириллович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Голованов Василий Кириллович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Голованов Василий Кириллович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Около 1950

Муж: Голованов Василий Кириллович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.03.1950

Дочь: Петушкова (Голованова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Голованов Василий Кириллович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область

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