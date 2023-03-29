Голованова (Барышева) Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Голованов Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голованов Василий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Голованов Василий Кириллович
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
11.03.1950
Дочь: Петушкова (Голованова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Голованов Василий Кириллович
Смерть
Неизвестно