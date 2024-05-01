Стародубцева (Дудина) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияРоссия д.Романовка
Дата рождения20.04.1912
Дата смерти13.06.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1912
Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стародубцев Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1937
Сын: Стародубцев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Стародубцев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
03.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стародубцев Петр Васильевич
Смерть
13.06.1964
Россия д.Романовка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия, Томская обл., д. Романовка