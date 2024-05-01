Стародубцева (Дудина) Анастасия Дмитриевна 20.04.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стародубцева (Дудина) Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Россия д.Романовка

Дата рождения

20.04.1912

Дата смерти

13.06.1964

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.04.1912

Отец: Дудин Дмитрий Иванович

Мать: Дудина (Южанина) Татьяна Яковлевна

Россия д.Романовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародубцев Петр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
20.10.1937

Сын: Стародубцев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Стародубцев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
03.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародубцев Петр Васильевич

Смерть
13.06.1964
Россия д.Романовка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия, Томская обл., д. Романовка

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