Ходырева (Мальцовых) Дарья Харламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Ходырев Савастьян Степанович
Отец ребёнка: Ходырев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1790 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Ходырев Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно