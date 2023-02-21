Ходырева (Мальцовых) Дарья Харламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Мальцовых) Дарья Харламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Ходырев Савастьян Степанович

Отец ребёнка: Ходырев Степан Иванович

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Ходырев Яков Степанович

Отец ребёнка: Ходырев Степан Иванович

Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Ходырев Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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