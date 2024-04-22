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(Брызгалова) Валентина Николаевна

Место рождения

Муралёво, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

10.06.1949

Дата смерти

11.09.1949

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1949

Отец: Брызгалов Николай Максимович

Мать: не указана

Муралёво, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
11.09.1949
Муралёво, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
а/з о рождении 46 от 16.06.1949 Исполком Архангельского сельского Совета Меленковского района Владимирской области а/з о смерти 43 от 13.09.1949 Исполком Архангельского сельского Совета Меленковского... Показать все
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