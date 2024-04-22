(Брызгалова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.06.1949
Дата смерти11.09.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1949
Отец: Брызгалов Николай Максимович
Смерть
11.09.1949
а/з о рождении 46 от 16.06.1949 Исполком Архангельского сельского Совета Меленковского района Владимирской области а/з о смерти 43 от 13.09.1949 Исполком Архангельского сельского Совета Меленковского... Показать все