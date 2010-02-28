Жданова (Земницкая) Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданова (Земницкая) Антонина Федоровна

Место рождения

Мары, Туркменистан

Дата рождения

09.08.1919

Дата смерти

28.02.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Мары, Туркменистан
Рождение ребёнка
16.07.1940

Сын: Назаров Константин Иванович

Отец ребёнка: Назаров Иван Емельянович

Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
28.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Иван Емельянович

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
28.02.2010
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
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