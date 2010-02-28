Жданова (Земницкая) Антонина Федоровна
Место рожденияМары, Туркменистан
Дата рождения09.08.1919
Дата смерти28.02.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.07.1940
Сын: Назаров Константин Иванович
Отец ребёнка: Назаров Иван Емельянович
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Рождение ребёнка
28.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Иван Емельянович
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Смерть
28.02.2010
Фергана, Ферганская область, Узбекистан
Похороны
Неизвестно
Фергана, Ферганская область, Узбекистан